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Mash: в Чувашии 15-летний сын чиновника задушил сверстницу проводом от зарядки
Сегодня, 15:54
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Mash: в Чувашии 15-летний сын чиновника задушил сверстницу проводом от зарядки

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Причиной для расправы стала ссора между подростками.

Несовершеннолетнего сына чиновника из Чувашии подозревают в жестоком убийстве школьницы. Тело девочки нашли в квартире дома на проспекте Тракторостроителей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, несовершеннолетнюю задушили проводом от зарядки. Следователи оперативно выяснили, что к расправе может быть причастен 15-летний сын заместителя главы одного из округов региона. На допросе задержанный признался в преступлении. По словам подростка, причиной для агрессии стала ссора между ними.

Также выяснилось, что юноша увлекался борьбой. Его отец в момент, когда было совершено убийство, еще занимал пост чиновника. Недавно он подал в отставку. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге юноша зарезал 15-летнюю девочку в апарт-отеле.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: подростки, убийство, чувашия
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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