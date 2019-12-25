Mash: в Чувашии 15-летний сын чиновника задушил сверстницу проводом от зарядки

Причиной для расправы стала ссора между подростками.

Несовершеннолетнего сына чиновника из Чувашии подозревают в жестоком убийстве школьницы. Тело девочки нашли в квартире дома на проспекте Тракторостроителей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, несовершеннолетнюю задушили проводом от зарядки. Следователи оперативно выяснили, что к расправе может быть причастен 15-летний сын заместителя главы одного из округов региона. На допросе задержанный признался в преступлении. По словам подростка, причиной для агрессии стала ссора между ними.

Также выяснилось, что юноша увлекался борьбой. Его отец в момент, когда было совершено убийство, еще занимал пост чиновника. Недавно он подал в отставку.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге юноша зарезал 15-летнюю девочку в апарт-отеле.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)