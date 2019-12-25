В Петербурге на Госуслугах стартовала запись в детские лагеря на осенние каникулы

Для льготных категорий граждан предусмотрены полностью бесплатные путевки.

На Портале госуслуг Петербурга открыли электронную запись для детей в лагеря дневного пребывания на период осенних каникул. Об этом сообщили представители портала в социальных сетях.

Родители, работающие по трудовому договору, имеют возможность оформить сертификат для частичной оплаты путевки. За счет средств городского бюджета компенсируется 60% от стоимости отдыха. Подать заявление на получение сертификата необходимо онлайн до 24 сентября.

Для льготных категорий граждан предусмотрены полностью бесплатные путевки. Заявления от этой категории родителей принимаются на портале в более длительные сроки – до 16 октября.

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Фото: Piter.TV