Психолог Бакаева рассказала о трансформации родительства и росте осознанности в российских семьях

По ее словам, сегодня к процессу подключаются отцы или поддерживающие специалисты.

По данным Росстата, за последние 15 лет число абортов в России сократилось в четыре раза — с 1,01 миллиона до 235,7 тысячи. В связи с этим страна сместилась с последних мест на 30-ю позицию среди крупнейших государств мира по данному показателю. В беседе с изданием "Вечерний Санкт-Петербург" психолог, основатель АНО "Вместе.Рядом" и автор программы "Мамин компас" Анна Бакаева заявила, что практика показывает рост числа молодых семей, которые подходят к рождению ребенка как к спланированному шагу. Она отметила, что современные мамы уделяют внимание не только беременности, но и послеродовому периоду, стремясь получить максимум информации о здоровье и воспитании детей.

Эксперт подчеркнула переход от понятия материнства к понятию родительства. По ее словам, сегодня к процессу подключаются отцы или поддерживающие специалисты. Даже если женщина остается одна, она понимает, что плохое моральное состояние или страхи не являются нормой, и может обратиться за помощью. Бакаева напомнила, что в Петербурге действует комплекс мер поддержки: от федеральных выплат до программ для мам в сложных ситуациях. В качестве примера она привела бесплатную восьминедельную программу "Мамин компас", реализуемую при поддержке Фонда президентских грантов. Эксперт добавила, что участницы делятся материалами с мужьями и родственниками, что подтверждает востребованность системной помощи.

Анна Бакаева также указала на кардинальное изменение образа отца. Вовлеченное отцовство становится нормой, о чем свидетельствует рост партнерских родов. Мужчины начали чаще интересоваться методами поддержки женщин во время беременности и проявляют активность в уходе за детьми — от выбора коляски до поиска детского сада. Практика, когда ребенком занимается исключительно мать, уходит в прошлое.

Бакаева заключила, что пары, осознанно подходящие к родительству, встречаются во всех возрастных категориях. При этом разница между поколениями часто проявляется лишь в отношении к мерам государственной поддержки.

Фото: Magnifc