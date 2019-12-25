Незаконная вырубка деревьев обернулась для нарушителей штрафами на 9,2 млн рублей в Петербурге

Рубка и пересадка должны производиться на основании порубочного билета.

Комитет по благоустройству Петербурга направил в 2026 году в городской бюджет 9,2 млн рублей в качестве штрафов за незаконный снос зеленых насаждений. Об этом сообщили в ведомстве 17 сентября.

Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 9 закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Петербурге". Рубка и пересадка должны производиться на основании специального разрешения – порубочного билета. Речь идет о древесных, кустарниковых, травянистых растениях и о цветниках естественного и искусственного происхождения.

К настоящему времени к административной ответственности привлечены 40 нарушителей. Мониторинг комблага продолжается на постоянной основе.

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Фото: Piter.TV