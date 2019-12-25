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Незаконная вырубка деревьев обернулась для нарушителей штрафами на 9,2 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 15:59
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Незаконная вырубка деревьев обернулась для нарушителей штрафами на 9,2 млн рублей в Петербурге

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Рубка и пересадка должны производиться на основании порубочного билета.

Комитет по благоустройству Петербурга направил в 2026 году в городской бюджет 9,2 млн рублей в качестве штрафов за незаконный снос зеленых насаждений. Об этом сообщили в ведомстве 17 сентября. 

Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 9 закона Петербурга "Об административных правонарушениях в Петербурге". Рубка и пересадка должны производиться на основании специального разрешения – порубочного билета. Речь идет о древесных, кустарниковых, травянистых растениях и о цветниках естественного и искусственного происхождения. 

К настоящему времени к административной ответственности привлечены 40 нарушителей. Мониторинг комблага продолжается на постоянной основе. 

Ранее мы рассказывали о том, почему осенняя обрезка деревьев может лишить урожая. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комитет по благоустройству, растения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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