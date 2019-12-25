Зима близко: почему осенняя обрезка деревьев может лишить урожая

Россельхознадзор рекомендует осенью обрезать косточковые — вишню, сливу и черешню.

Приближается пора, когда нужно будет готовить сад к зиме. Но эксперты советуют не торопиться браться за секатор, пока не наступят холода. С деревом могут произойти необратимые процессы, которые лишат урожая следующим летом, объяснила 360.ru агроном Елизавета Тихонова.

Она подчеркнула, что после обрезки за зиму растение может перевести цветочные почки в вегетативные, а нужно, чтобы они потом активно цвели. С приходом весны оно не успеет перевести почки в вегетативные, и цветочные остаются на своем месте.

В связи с этим из вегетативных почек весной будет много побегов, а не цветов. Таким образом, делая обрезку деревьев осенью, садовод может остаться без урожая в следующем сезоне. Тем не менее, как отметил Тихонова, после окончания лета, когда дерево полностью скинет листву, нужно обрезать все волчковые побеги и очистить центр кроны от зарастания.

Перед обрезкой агроном посоветовала хорошо опрыснуть листву деревьев химикатами, таким образом, культура избавиться от вредителей и болезней, а вся оставшаяся листва упадет на землю вместе с ними.

Весной проводят обрезку семечковых деревьев, таких как яблони и груши. А осенью Россельхознадзор рекомендует обрезать косточковые — вишню, сливу, абрикос, черешню, так как они плохо переносят любое раннее вмешательство.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)