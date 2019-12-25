Беглов поздравил петербуржцев с Днем Гражданской обороны России

Беглов рассказал о роли Петербурга в подготовке кадров для МЧС.

В Петербурге 4 октября отмечают День Гражданской обороны России. С памятной датой жителей города поздравил губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Глава города напомнил, что дата связана с началом формирования в стране Местной противовоздушной обороны 4 октября 1932 года. Беглов отдельно отметил подвиг бойцов МПВО блокадного Ленинграда. Тысячи жителей города, в том числе женщины и подростки, во время блокады тушили зажигательные бомбы, разбирали завалы и спасали людей во время обстрелов.

По словам губернатора, традиции советской системы гражданской обороны сегодня продолжают спасательные воинские формирования МЧС России. Они участвуют в ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Беглов также выразил благодарность специалистам, которые занимаются восстановлением мирной жизни в Мариуполе и других городах Донбасса и Новороссии.

Губернатор подчеркнул, что Петербург вносит значительный вклад в подготовку кадров для системы гражданской обороны. В городе работает Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации Евгения Зиничева. Его выпускники проходят службу в разных регионах страны.

В завершение Беглов поздравил сотрудников подразделений гражданской обороны с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и новых успехов в служении России.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV