Петербург нарастил занятость в электронной промышленности до 70 тысяч человек

Около 70 тысяч человек работают в электронной промышленности Петербурга.

В Петербурге отмечают День работника электронной промышленности. Отрасль остается одним из значимых секторов городской экономики и участвует в развитии цифровых технологий, выпуске электронной компонентной базы и создании сложного электротехнического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Праздник официально появился в российском календаре в 2024 году. По данным городских властей, электронная промышленность формирует более 14 % общего объема промышленного производства Петербурга и почти 16 % производства в обрабатывающем секторе.

В первом полугодии 2026 года на предприятиях по выпуску компьютеров, электронных и оптических изделий работали около 70 тыс. человек. За год численность сотрудников увеличилась на 25 %. Еще свыше 23 тыс. специалистов заняты в производстве электрического оборудования, где количество работников за год выросло на 5 %.

В Петербурге продолжают работу крупные предприятия отрасли, среди которых "Завод Реконд", "НИИ Вектор", "Светлана", "НПП Радар ММС", "Завод Магнетон", "Завод Радиоприбор", "Завод Электропульт", "Электроаппарат", "Северная заря" и СТЦ. Для подготовки специалистов под потребности предприятий развивается сотрудничество с ЛЭТИ, ИТМО и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Губернатор Александр Беглов отметил, что квалификация специалистов, внедрение новых решений и меры поддержки позволяют предприятиям запускать инвестиционные проекты, развивать импортозамещение и укреплять технологический суверенитет страны.

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Фото: pxhere.com