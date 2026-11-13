Набиуллина заявила о преодолении "детских болезней" финансового рынка

Глава ЦБ РФ рассказала о тенденциях в российской экономике.

Российский финансовый рынок несколько лет назад преодолел свои "детские болезни" с точки зрения взаимоотношений с клиентами. Соответствующее заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Чиновница из государственного профильного регулятора выступила в качестве модератора на конференции "Фокус на клиента". Трансляция велась через социальные сети Банка России.

Несколько лет назад мы так посмотрели подробно и решили, что финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники. И технологическая революция, переход в цифру уже были в самом разгаре. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина отметила, что одновременно стала пробивать себе дорогу совершенно новая культура рынка. Речь идет о долгосрочном взгляде на ситуацию, когда на первое место выходят интересы потребителя. Она указала на стремление к тому, чтобы уважение к клиенту пронизывало собой "все этажи управления компанией". В ЦБ РФ полагают, что внутренний рынок действительно движется к такому направлению. Глава добавила, что страна находятся на переломе эпох и ыважно сохранитьфокус на человека.

Набиуллина назвала "неприятным" для экономики сокращение предложения с ускорением спроса.

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