ЦБ выявляет навязанные через платформы согласия на финансовые услуги

Эльвира Набиуллина объяснила, с какой проблемой сейчас борется госрегулятор.

В Москве рассказали о том, что Центральный банк России выявляет навязанные согласия на финансовые услуги через платформы. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила в качестве модератора на конференции "Фокус на клиента". Трансляция велась через социальные сети Банка России. Она пояснила, что в ряде случаев человек хочет прямо на онлайн-платформе оформить покупку в кредит, но незаметно для себя он соглашается на услугу по подбору этого кредитного продукта. В результате потребитель не понимает, почему у него в корзине фиксировалась одна денежная сумма, а по итогу он должен заплатить на треть больше.

И нам в этой системе очень трудно найти концы, кто же ответственен в итоге за вот эту предпоставленную галочку, когда человек незаметно для себя согласился на эту навязанную услугу. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила о преодолении "детских болезней" финансового рынка.

Фото: Вконтакте / Банк России