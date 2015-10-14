"В этот раз буду играть менее агрессивно!" Анна Цуканова-Котт станет участницей суперсезона реалити "Звёзды в джунглях" на ТНТ

Уже этой осенью ТНТ покажет суперсезон одного из самых популярных реалити "Звёзды в джунглях", который объединит в одной непримиримой игре самых ярких игроков прошлых сезонов проекта. Так, уже известно, что за главный приз страдать и голодать в джунглях будут Оскар Кучера, Алана Мамаева и Алёна Блин. В суперсезоне вместе с ними сыграет актриса Анна Цуканова-Котт.

Анна участвовала в последнем сезоне "Звёзд в джунглях" и показали себя упорным и сильным игроком, который, впрочем, не всегда думает о команде, а выбирает себя. Так, Анна умудрилась случайно потратить из общего банка 1 млн рублей на сюрприз, перепутав сумму на ценнике. Но самым жёстким поступком стал ее выбор в пользу себя, а не сокомандников, в вопросе плотного ужина, который приготовили продюсеры в тайной комнате. Она единственная из всей команды съела его сама, вместо того, чтобы отдать кому-то другому. В суперсезоне она пообещала играть менее агрессивно.

Я сразу согласилась, как только мне предложили участвовать в суперсезоне, потому что вернуться и повторить этот эксперимент заново — очень классная идея. Тем более я знала, что мы возвращаемся в наш лагерь, а это всё равно что вернуться обратно в детство. Я хотела бы сыграть с Аристархом Венесом и Катей Шкуро. И мне хотелось в принципе познакомиться с новыми людьми, которых я, возможно, не знаю. В этот раз я буду играть менее агрессивно и постараюсь действовать стратегически. Думаю, что все будут очень сильными игроками, поэтому мне нужно будет зацепиться за какую-то коалицию и продержаться как можно дольше. Будет много незнакомых людей, придётся заново выстраивать отношения. Надеюсь, что у меня это получится. Анна Цуканова-Котт, актриса

Фото: пресс-служба ТНТ