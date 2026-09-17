Разработанный инженерами СПбПУ насос превзошел российские и зарубежные аналоги по эффективности

На текущем этапе специалисты провели стендовые испытания, проанализировав энергетические и кавитационные характеристики устройства.

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) успешно завершили комплексные натурные испытания опытного образца свободновихревого водоотливного насоса СВН 160/20. Работа ведется при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030". Результаты показали, что коэффициент полезного действия (КПД) агрегата составляет 62%, что превосходит показатели существующих российских (54–57%) и зарубежных (59–60%) аналогов, пишет "Петербургский дневник".

Разработка линейки насосов (СВН 50/20, СВН 100/20, СВН 160/20) велась с применением технологий цифрового проектирования и моделирования. Использование возможностей Лаборатории гидромашиностроения позволило сократить срок создания прототипа до стадии экспериментов с привычных 1–1,5 лет до 3–4 месяцев. При изготовлении опытные образцы сочетали в себе традиционные методы производства и аддитивные технологии.

На текущем этапе специалисты провели стендовые испытания, проанализировав энергетические и кавитационные характеристики устройства. Расхождение математических расчетов с реальными данными эксперимента составило менее 2% по всем параметрам, что подтверждает высокую точность модели.

Высокая точность расчетов позволила инженерам пересмотреть подход к проектированию: от традиционного "страхового запаса" по напору было решено отказаться. Это дает возможность уменьшить диаметр рабочего колеса и габариты корпуса, сделав следующие модели линейки легче и компактнее без потери энергоэффективности. Также в ходе тестов были опробованы различные конструкции уплотнительных узлов.

В дальнейших планах политехников – испытания в условиях, максимально приближенных к реальным, при перекачивании вязких сред с абразивными включениями. Для визуальной оценки течения жидкости корпус одного из насосов сделают прозрачным. Полученные данные позволят масштабировать линейку на другие параметры с использованием взаимозаменяемых элементов проточных частей.

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Фото: пресс-служба учреждения