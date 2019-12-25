Ученые ЛЭТИ разработали ИИ-систему для реагирования на ЧП в метро

В Петербурге ИИ-система сократила время реакции на ЧП в метро на 17,4%.

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разработали ИИ-систему для метрополитена, которая помогает быстрее выявлять опасные ситуации. Нейросеть способна распознавать пожары, затопления и обрушения, после чего показывает оператору место происшествия.

Информация выводится на 2D- или 3D-модель станции, а голосовой помощник подсказывает сотруднику дальнейшие действия. Во время испытаний разработка позволила сократить среднее время реакции персонала на 17,4%.

Систему уже подготовили к внедрению в метро. В дальнейшем разработчики планируют адаптировать технологию для использования на других видах транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV