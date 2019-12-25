В Петербурге проверили более 3800 домов перед началом отопительного сезона

Более 1700 нарушений выявили в петербургских домах перед зимой.

В Санкт-Петербурге в ходе проверки готовности многоквартирных домов к зиме нарушения выявили в 876 зданиях из более чем 3800 обследованных. Таким образом, замечания получили около 23 % проверенных домов.

Как сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга, инспекторы зафиксировали 1718 нарушений. Наибольшее количество замечаний пришлось на подвалы — там выявили 818 нарушений. Еще 457 проблем обнаружили в тепловых пунктах, а 297 — в тепловом контуре зданий.

По итогам проверок все выявленные нарушения были устранены. При этом работа по подготовке многоквартирных домов к зимнему периоду продолжается в рамках осеннего месячника по благоустройству.

Больше всего нарушений зафиксировали в Центральном районе — 584. В Невском районе выявили 118 нарушений, в Петроградском — 113.

В отношении управляющих организаций и ответственных лиц применяются меры административного воздействия.

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Фото: pxhere.com