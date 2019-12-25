Михаил Стогниенко рассказал о гастрономическом Петербурге и новых кулинарных увлечениях

Петербург продолжает удивлять даже тех, кто хорошо знает город. Об этом в интервью порталу "Петербург2" рассказал Михаил. Во время съемок третьего сезона шоу "Особенности национальной кухни" он заново открывает для себя знакомые места, а свободное время проводит за новым увлечением — готовкой.

Михаил Стогниенко родом из Красноярска, который в последние годы также активно развивает гастрономическую репутацию. По его словам, в этом отношении два города можно сравнить, хотя в остальном они заметно отличаются.

В Петербурге он бывал много раз и уже не рассчитывал встретить что-то совершенно неожиданное. Однако съемки регулярно приводят в места, где раньше побывать не удавалось.

Кажется, что удивить уже сложно. Но на съемках все равно открываются места, в которых раньше не бывал. Михаил Стогниенко

Готовить он предпочитает простые домашние блюда — котлеты, курицу, картофель и макароны. При этом новое хобби заставляет постоянно экспериментировать. Михаил признался, что пока ни разу не повторял одно и то же блюдо.

Рецепты он выбирает прежде всего по уровню сложности. Для этого использует специальное приложение, где блюда распределены по пяти категориям. Начинал Михаил с самого простого уровня, а теперь дошел до четвертого.

До максимальной сложности пока не добрался: многочасовые эксперименты на кухне его не привлекают. Супы тоже еще ждут своей очереди. По словам Михаила, заняться ими он планирует после возвращения со съемок третьего сезона.

Фото: пресс-служба ТНТ