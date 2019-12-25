Для зрителей старше 6 лет.

На сцене театра Академии танца Бориса Эйфмана 24 и 25 октября состоится премьера танцевального шоу "Ушастые истории. Хранители света". Это продолжение, а точнее, приквел полюбившегося петербургской публике новогоднего балетного проекта "Ушастые истории. Похищенное рождество". Шоу, созданное хореографом Святославом Мельниковым, с участием более 70 детей-артистов и молодых танцовщиков, победителей международных конкурсов и фестивалей, в течение нескольких лет занимало первые строчки в рейтингах детских новогодних представлений и входит в число лучших балетов для детей в Петербурге.

Новая глава "Хранители света" рассказывает о том, как мир Ушастых стал таким, каков он есть, как герои стали героями, а злодеи – злодеями, и как одиночество, гордость и желание отомстить сделали из обычного ушастого мальчика зловещего Мистера Дыма.

Если наше первое шоу, "Похищенное рождество", было рассчитано на детей от трех лет, то "Хранители света" – скорее, для школьников и подростков.

Святослав Мельников, создатель "Ушастых", режиссер и хореограф-постановщик

Изначально "Ушастые истории" выросли из учебного спектакля театрально-танцевального центра и превратились в один из любимых зрителями. На осенних каникулах "Ушастики" снова приоткроют для зрителей двери в свою вселенную. Где свет и тьма борются, танцуя.

Фото: предоставлено организаторами