Биолог Сафонов: опасные для человека дикие карбыши боятся собак

Карбышей считают вымирающим видом, поэтому убивать их нельзя.

Люди часто путают карбышей с кротами, однако они гораздо опаснее. Дикие грызуны перед зимой обчищают огороды, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, карбыш делает запасы примерно до 20 килограммов, для этого он буквально обкрадывает дачников, разоряя их грядки с корнеплодами, луковичными культурами и молодыми саженцами.

Сафонов отметил, что укус карбыша опасен, ведь он считается переносчиком инфекций. От него можно подхватить сальмонеллез, токсоплазмоз и бактериальные инфекции, так как в слюне грызуна содержатся болезнетворные микроорганизмы.

Одним из гуманных методов выгнать с дачи непрошенного гостя — использование дымовой шашки. Плотный дым с резким неприятным запахом проникает в подземные ходы грызунов и делает нору непригодной для жизни. Также карбыши боятся собак, поэтому лай питомцев тоже будет отличным средством против диких хомяков.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)