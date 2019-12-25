Дачникам рассказали, когда лучше всего копать картофель

Своевременный сбор урожая поможет избежать потери клубней из-за вредителей.

Дачникам не нужно откладывать сбор урожая картофеля в сентябре, несмотря на дождливую погоду. Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов объяснил 360.ru, почему не следует затягивать с выкопкой.

По его словам, своевременный сбор урожая поможет избежать потери клубней из-за вредителей и болезней.

Вы можете дождаться, что болезни и вредители ваш картофель переработают сами и вам мало что оставят. Поэтому мой совет – особенно если это не очень большие объемы, – выкопать его и перенести для дальнейшей переработки. Владимир Викулов, агроном

Собеседник издания также напомнил о правилах хранения урожая. Так, перед закладкой на зиму картофель тщательно обсушивают и перебирают, так как грязные и мокрые клубни быстро портятся.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)