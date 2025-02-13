"Дом.РФ" продаёт флигель дачи Кожевникова в Петергофе за 128,4 млн рублей

Историческое здание XIX века в Петергофе выставлено на торги.

Компания "Дом.РФ" выставила на торги флигель старинной дачи в Петергофе. Здание площадью 1,8 тыс. кв. метров расположено на Собственном проспекте, дом 3, в западной части города. Вместе с ним сдаётся в аренду участок площадью 1,18 гектара. Начальная цена лота — 128,42 млн рублей. Заявки принимаются до 14 сентября, аукцион назначен на 18 сентября.

Объект имеет статус выявленного памятника культурного наследия. Его историческая ценность — в многослойности облика: здесь соединились черты усадебной архитектуры 1850-х годов и советской реконструкции середины XX века в стиле сталинского неоклассицизма. Инвестору предлагается сохранить следы обоих периодов, превратив здание в офис или отель.

Флигель относился к дачному комплексу младшего советника при управляющем Петергофом Андрея Кожевникова, который получил участок в 1850 году. Первоначально здесь были два симметричных "малых дома" с каменным первым и деревянным вторым этажами. К началу XX века их объединили в единый каменный корпус. В 1950-х годах здание перестроили, добавив неоклассическое оформление. В разные годы здесь размещались школа, медицинское училище и учебная база колледжа.

Здание находится в удовлетворительном состоянии, но требует капремонта. Победитель аукциона обязан провести реставрацию и соблюдать требования по содержанию объекта культурного наследия.

Фото : "Дом.РФ"