Редкое издание Бориса Пильняка о Петербурге выставили на аукцион

Торги стартуют с отметки в 10 тысяч рублей.

На торги, которые проведет аукционный дом "Литфонд" вечером 20 августа, выставлен редкий прижизненный экземпляр книги Бориса Пильняка "Повесть петербургская, или Святой камень-город".

Уникальность лота заключается в его происхождении и оформлении. Книгу выпустило берлинское издательство "Геликон" в 1922 году, а иллюстрации для нее создал художник Василий Масютин. Состояние экземпляра оценено как не идеальное: на страницах присутствуют пометки предыдущего владельца и следы библиотечного использования. При этом книга дошла до наших дней в переплете владельца, и у нее частично сохранилась оригинальная обложка. Торги стартуют с отметки в 10 тысяч рублей.

В повести автор по-своему осмысливает историю Петербурга и строительство новой столицы при Петре I. В произведении город предстает не только как символ масштабных перемен, но и как место сложного исторического выбора для России.

Борис Пильняк – один из наиболее заметных русских советских писателей первой половины XX века. Он начал публиковать свои произведения еще в начале 1900-х годов, однако широкую известность ему принесла проза, посвященная переломным событиям в истории страны.

Ранее мы сообщили о том, что "Литфонд" выставил на торги пуанты с автографами звезд Мариинки.

Фото: Пресс-служба "Литфонда"