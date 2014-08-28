Когда убирать морковь и свеклу в 2026 году — названы точные сроки

Дачникам напомнили о признаках зрелости моркови и свеклы.

В 2026 году оптимальные сроки уборки моркови и свеклы приходятся на период с 5 по 25 сентября. Однако дачникам напоминают: ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погоду, сорт и регион. От своевременной уборки зависит, сохранится ли урожай до весны, пишет РГ.

Главное различие: свеклу убирают строго до заморозков — её выступающая над землёй часть подмерзает и быстро гниёт. Морковь, напротив, может пережить лёгкие минусовые температуры (до -3°C). Холод способствует превращению крахмала в сахар, делая корнеплод слаще. Однако затягивать с выкопкой нельзя: при промерзании почвы ткани повреждаются необратимо.

Признаки зрелости моркови: пожелтение нижних листьев, появление белых боковых корешков на корнеплоде и прекращение роста вширь. У свеклы нижние листья желтеют, а головка корнеплода выступает над поверхностью земли и достигает 7–10 см в диаметре. За 2–3 недели до уборки полив прекращают, чтобы корнеплоды стали плотнее.

В средней полосе и Подмосковье основной срок — вторая и третья декада сентября. На Урале и в Сибири уборку сдвигают на конец августа — начало сентября из-за короткого лета. В южных регионах корнеплоды могут оставаться в земле до октября и даже первой половины ноября.

После выкопки ботву обрезают: у моркови оставляют пенёк 2–3 мм, у свеклы — 1–2 см. Мыть корнеплоды перед закладкой на хранение нельзя — это разрушает естественный защитный слой. Лучше всего хранить морковь и свеклу в погребе, пересыпая песком или опилками. В квартире можно использовать утеплённый балкон или холодильник. Дачникам рекомендуют регулярно проверять запасы и удалять подгнившие экземпляры, чтобы сохранить урожай до весны.

Ранее на Piter.TV: в парке Авиаторов в Петербурге собрали первый урожай.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)