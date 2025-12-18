Россиянам назвали лучшие дни в мае для высадки томатов, огурцов и кабачков

Май 2026 года — ключевой месяц для высадки теплолюбивых культур. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, когда и как правильно высаживать томаты, огурцы и кабачки, чтобы не остаться без урожая. Он советует следить за прогнозом заморозков и использовать укрывной материал.

Томаты высаживают в возрасте 55–60 дней, когда у саженцев сформировались 5–8 листьев и упругий ствол. Благоприятные дни: 2, 11–13, 19–21, 28–30 мая. Почва должна прогреться до плюс 15–18 градусов, дневная температура — не ниже плюс 15 градусов. Огурцы высаживают в возрасте 25–30 дней. Благоприятные дни: 11–13, 19–21, 26–30 мая. В открытый грунт семенами огурцы сеют только в конце мая, после угрозы заморозков. Кабачки высаживают по схеме 70 на 70 или 90 на 90 сантиметров, заглубляя на 2–5 сантиметров. Благоприятные дни: 3–5, 10–15, 19–21, 25–30 мая. В каждую лунку рекомендуется добавить перегной, золу и суперфосфат.

Перед высадкой рассаду необходимо закаливать за 7–14 дней. Лунки проливать раствором "Фитоспорина" или марганцовки. Сажать лучше в пасмурную погоду или вечером.

