Огород на подоконнике: советы петербуржцам по устройству грядки у окна

Piter.TV расспросил садовника и овощевода со стажем о том, что хорошо растет на окне в петербургском климате и что нужно начинающему огороднику.

В мае заядлые дачники начинают свои регулярные поездки на садовые и огородные участки и погружаются в рабочие хлопоты. А как быть тем, кому к концу лета тоже хочется срезать свежий помидор или огурец с грядки, но огорода нет? Неплохой и доступный вариант – мини-версия огорода, устроенного прямо на подоконнике квартиры или на балконе. Домашним огородничеством в пандемийном 2020 году увлеклись многие, к занятию пока не угасает интерес тех, кто любит покопаться в земле. Piter.TV расспросил садовника и овощевода со стажем Елену Быстрову о том, что лучше выращивать на окне, какие предметы пригодятся новичку-огороднику и почему дома не получится собрать урожай апельсинов и авокадо.

Домашний огород у самой Елены в прошлый карантинный год дал отличный урожай: с огуречного куста в трехлитровом горшке хозяйка сняла 15 огурцов. В этом году, по словам овощевода, она посадила в горшок три семечка вместо двух, и урожай сильно поскромнел до трех огурчиков – растению оказалось тесно в горшке. Ничего съестного Елена больше не выращивает – в квартире слишком темно даже днём, а ведь именно залитый светом подоконник – необходимое условие для роста огородных культур.

Все огородные культуры крайне светолюбивы, у нас нет теневыносливых овощных и ягодных культур. В светлой комнате будут хорошо расти и огурцы, и перцы, и помидоры. Если темно – выбирайте те культуры, которые выживут, например, неприхотливые лук и чеснок. Они будут давать зеленые "перья" – растение будет питаться только тем, что находится в луковице. В условиях квартиры вообще получается такой маленький концлагерь для уличных растений, они ограничены в количестве света и воздуха и питании в самой земле. Всем уличным культурам необходимо много дышать, чувствовать естественную смену объемов воздуха и питаться солнцем. Это комнатные растения уже приспособились под домашние условия, огородные же – нет. Елена Быстрова

Дополнительным источником света может послужить фитолампа, розовый свет которой наверняка встречался вам в окнах домов. Фитолампа пригодится для ухода за декоративными культурами или быстрорастущими овощными культурами, например, микрозелени. По словам Елены, дома хорошо растут до первых съедобных листочков горошек, пшеница, овес, редис, руккола, кинза, пекинская капуста, кориандр, салат, белая горчица. А вот петрушку, укроп, сельдерей и морковку Елена выращивать не рекомендует – ждать всходов придется очень долго. Но, по словам нашей собеседницы, продукция получится дорогой – лампа потребляет много электричества, а хороший урожай в стесненных условиях все равно не получится.

Также Елена поделилась способом выращивать микрозелень даже без использования земли. Для такого "ленивого" варианта огородничества нужно только блюдце с водой, ватные диски и уже упомянутые культуры, которые быстро всходят. Семена нужно уложить на замоченную водой вату и накрыть блюдце полиэтиленом, пластиковой прозрачной коробочкой или стеклом – так внутри образуется микропарник. Как только семена и бобы проклюнутся, можно снимать укрытие и ждать, пока всходы вырастут до 2-3 сантиметров, после чего можно есть полученный зеленый урожай.

Кстати, рекламы о том, что на подоконнике можно вырастить клубнику, апельсины-мандарины, и даже на продажу – это глубочайший обман! Для выращивания чего-то на продажу нужны идеальные условия, разные для каждого растения – той же клубнике и землянике нужно много солнца, не света. Чтобы у растения было много плодов, ему нужно много земли, ему нужно чем-то фотосинтезировать, листьев должно быть куда больше чем плодов. А в рекламах используют фотошоп – рисуют плодов больше, чем листьев. И кроме того, если эти культуры так легко "растут" на подоконниках, почему же их нет на улице? Елена Быстрова

Единственный цитрус, который может вырасти даже в петербургских условиях – это павловский лимон, рассказала эксперт. Неплохо растут дома и даже дают плоды кумкваты, комнатный мелкий гранат и ананас размером с яблоко. В целом, рекомендует Елена, дома можно пробовать сажать миниатюрные или карликовые формы различных плодовых растений, выведенных специально для комнатных условий. А вот авокадо, косточку которого многие проращивали дома в стаканах, никогда не даст дома плодов – растению нужна постоянная высокая влажность и температура в 22-28 градусов.

Кроме проблемы с освещением домашние огородники могут испытать проблему недолива и перелива растений. Как рассказывает Елена, горшок или ящик маленький, как и объем земли, поэтому рассчитать количество воды грамотно не получается. Пересохшую землю можно заметить, например, вечером, даже если утром вы хорошо ее полили. Процессу поможет капельный полив – можно прикупить в спецмагазине специальный сосуд с узким носиком, который устанавливается в грунт, а можно соорудить систему самим. Достаточно поставить рядом с горшком сосуд с водой, опустить в него гибкую трубочку или жгутик одним концом, а второй положить в землю.

Если в вашей квартире имеется балкон или лоджия, и там есть место для небольшого огорода, можно рассчитывать на слабый урожай – здесь гораздо больше света и воздуха. Кроме того, отметила наша собеседница, задняя стена балкона работает как отражатель, благодаря стеклам, и создает легкий эффект парника.

На лоджии вполне возможно вырастить даже кабачок или тыкву, смотря сколько там места: нужно, чтобы умещается ящик с землей 80х80х70. В маленьком объеме земли культура развиваться не будет. На балконе так экспериментировать не надо, он может не выдержать такой большой вес. Елена Быстрова

Что понадобится начинающему огороднику?

светлое окно;

цветочные горшки от 1 до 5 литров;

Для микрозелени хватит литрового горшка, а огурцам и помидорам нужен горшок в 3-5 литров. Елена Быстрова

свежая покупная земля для конкретных видов растений: для тыквенных, для огурцов, для паслёновых и т.д.;

палочка, лопаточка, обычная вилка или зубочистка для рыхления земли;

Рыхлить необходимо, иначе земля уплотнится и растениям станет трудно дышать. В объеме горшка и так тесно. Елена Быстрова

лейка с выстоянной водой из-под крана;

Водопроводная вода обеззараживается ультрафиолетом, но полна тяжелыми взвесями и неполезными осадками, поэтому нужно дать ей отстояться сутки – все ненужное осядет на дно, а полезные минералы останутся. Фильтрованная вода не подходит – слишком стерильная для растений. Хорошо подогревать воду в холодную погоду, иначе корни могут загнить. И нужно следить, чтобы не застаивалась вода в поддонах. Елена Быстрова

семена.

Семена Елена советует покупать в спецмагазинах, чтобы "точно знать, что вы выращиваете". Домашние эксперименты с семенами из покупных помидоров или тыквы могут привести к неожиданным результатам – растение может вырасти под 2-4 метра в высоту и долго протомить в ожидании плодов. В квартире высота растения всегда будет выше заявленной, говорит овощевод, поскольку света в помещении мало, и растение будет компенсировать недостаток фотосинтеза высотой и количеством листьев, чтобы добыть себе пропитание. На упаковке с семенами всегда написаны характеристики сорта, например, низкорослый или высокорослый, ранне- или позднеспелый, примерные размеры и высота куста.

Также важен сезон высадки будущего огорода: круглый год заниматься грядкой на подоконнике не получится, говорит Елена.

С начала августа дни идут на убыль, света становится меньше, осень пасмурная и дождливая – растениям негде брать солнечные лучи. Развиваются плохо, ну и по природному механизму реагируют на смену сезона. Семена могут даже не проклюнуться или же загниют. Неприхотливые растения можно высаживать буквально с Рождества, когда начнет пребывать день, и до середины лета. Елена Быстрова

Подытожим: как вести домашний огород?

найти светлое окно (или выращивать неприхотливые лук, чеснок и микрозелень на блюдце);

купить семена в специализированном магазине, обращая внимание на особенности сорта;

высаживать растения в период длинных световых дней;

следить за частотой полива и температурой воды;

рыхлить землю;

открывать форточку, впускать в квартиру свежий воздух и свет, при возможности освещать растения фитолампой;

собирать скромный, но приятный урожай.

Бонус: проверенный способ ведения огорода на подоконнике от читательницы Piter.TV

Читательница поделилась с нами рецептом своей пожилой знакомой. Жительница Петергофа, которой скоро исполнится 90 лет, почти всю жизнь выращивает зелень и огурцы у окна. И вот как она это делает.

Домашняя огородница покупает в специализированном магазине апрельские семена для закрытого грунта и землю для огурцов. Затем пенсионерка собирает скорлупу от яиц, сохранивших целостность, и делает на верхушках опустошенных яиц небольшие отверстия. В скорлупу насыпается земля и закладывается семечко, яйца с землей раскладываются в яичные лотки и отправляются в темное место на 2-3 дня. После этого лотки снова выносятся к солнцу, а огородница ждет на ростках первые листочки, после чего пересаживает маленькое растение в горшок с землей.

Фото: pixabay; Piter.TV; ВКонтакте / Елена Быстрова; предоставлено читательницей Piter.TV