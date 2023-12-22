В Невском районе построят детский сад с огородом

В сад смогут ходить 240 детей.

Петербургский застройщик приступает к строительству второго детского сада в жилом комплексе на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Там появится ДОУ на 240 человек, рассказал портал "Строительный Петербург".

Ввести в эксплуатацию объект застройщик планирует во II квартале 2025 года. Расположение нового детского сада будет вдоль проектируемой Архивной улицы, между строящимися домами 3 и 4 очередей. Здание будет трехэтажным.

На первом этаже расположится бассейн, помещения для ясельной группы с игровыми комнатами и спальнями, а также медицинский кабинет и кухня. На втором этаже будут комнаты для детей от 3 до 5 лет, кружковые помещения, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты логопеда и психолога. На третьем этаже будут групповые комнаты для детей 5-7 лет и классы подготовки к школе.

На прилегающей территории будут созданы игровые и спортивные площадки, теневые навесы. Уникальной чертой этой территории будет небольшой огород, где дети с педагогами смогут сажать растения и ухаживать за ними.

В 2024 году за счет инвесторов будет построено 28 детских садов и 1 совмещенный объект образования. Ранее мы рассказывали, какие соцобъекты ввели в январе и феврале в Петербурге.

Фото: портал "Строительный Петербург"