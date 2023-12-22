Какие соцобъекты ввели в январе и феврале в Петербурге

Были введены в эксплуатацию спортивные, медицинские и образовательные учреждения.

К концу 2024 года Санкт-Петербург планирует побить рекорд 2023 года по количеству построенных социальных объектов. В планах ввести 99 социальных объектов. Портал "Строительный Петербург" рассказал, что в Петербурге было введено в эксплуатацию за первые два месяца 2024 года.

В эксплуатацию в январе 2024 года на Яхтенной улице, 39, стр. 1, был введен многофункциональный спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями. Комплекс предназначен для проведения тренировочных занятий и соревнований по всем видам спорта.

В январе на улице Дмитрия Устинова, д. 7, корп. 1, стр. 1 ввели в эксплуатацию подстанцию скорой помощи на 8 бригад. Также в январе завершилось строительство новой поликлиники для взрослых, расположенной на Туристской улице, дом 20, корпус 1, строение 1. Новое семиэтажное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 посещений в смену. В феврале ввели в эксплуатацию здания отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад ГУЗ "Городская поликлиника №106". Новое отделение скорой помощи разместилось по адресу: улица Доблести, дом 32, строение 1. Сданы встроенные помещения площадью 318 квадратных метров для размещения кабинета врача общей практики в ЖК "ЮгТаун".

Что касается образовательных учреждений, то было введено шесть детских садов в разных районах Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург"