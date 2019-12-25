Петербург вышел на первое место в стране по темпам ввода соцобъектов

Петербург заявил о лидерстве в России по строительству социальных объектов.

Петербург стал лидером среди российских городов по темпам строительства социальных объектов. Об этом губернатор Александр Беглов заявил 1 ноября во время празднования 30-летия Комитета по строительству.

По словам главы города, за последние десятилетия подходы к развитию городской инфраструктуры изменились. Петербургу удалось преодолеть прежний дефицит социальных учреждений и выйти на первое место в стране по темпам их возведения.

За 5 лет в Северной столице построили более 120 школ и 240 детских садов. Все новые учреждения соответствуют городским стандартам качества.

Одним из приоритетных направлений остается развитие метрополитена. В ближайшее время планируют открыть станции "Богатырская" и "Каменка". Также продолжается строительство станций "Броневая", "Заставская" и других объектов.

Александр Беглов отметил, что работа Комитета по строительству направлена на повышение комфорта городской среды и создание условий для жизни петербуржцев.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv