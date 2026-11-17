В дискуссии приняли участие представители органов власти, строительных компаний и надзорных ведомств.

В Северной столице прошла XXIV практическая конференция, посвящённая качеству строительства и формированию деловой среды в инвестиционно‑строительном комплексе. Мероприятие по традиции состоялось во второй четверг ноября и было приурочено ко Всемирному дню качества, сообщил портал "Строительный Петербург".

В дискуссии приняли участие представители органов власти, строительных компаний, надзорных структур и образовательных учреждений. Среди спикеров — заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков, депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов, заместитель начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга Максим Титов, а также представители Российского Союза строителей и Санкт‑Петербургского государственного архитектурно‑строительного университета.

Президент "Союзпетрстроя" Юрий Грудин в своем выступлении сделал акцент на глубинном понимании качества. По его словам, речь идет не только о качестве стройки, но и о качестве городской среды в целом. Каждый вклад в обсуждение, каждый найденный подход — это шаг к улучшению среды, в которой живут люди.

Одним из ключевых вопросов повестки стало развитие социальной инфраструктуры — строительство школ, детских садов, медицинских, спортивных и культурных учреждений. Усков отметил лидирующие позиции Петербурга в этой сфере: еще в 2024 году город ввел в эксплуатацию 118 социальных объектов, годом ранее — 113. В текущем году планируется сдать еще более 80 объектов.

Участники конференции также обсудили градостроительное планирование и перспективы развития города до 2050 года. По словам Валерия Ускова, реализуемые проекты детально проработаны, а строительные компании все чаще ориентируются не на простое наращивание объёмов, а на создание полноценной инфраструктуры — такой, где людям комфортно жить, отдыхать и проводить время.

Отдельное внимание уделили взаимодействию строительных компаний с вузами. Речь шла о подготовке квалифицированных кадров и практико‑ориентированном обучении. Главная цель конференции — обмен опытом и выработка совместных решений для дальнейшего развития строительной отрасли в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"