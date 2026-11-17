Организаторы сделали акцент на экономической стороне владения объектами недвижимости.

В Северной столице прошла четвертая ежегодная юридическая конференция "Недвижимость как актив: актуальные вопросы земельного, гражданского и градостроительного права". Мероприятие традиционно собирает постоянных участников из делового и юридического сообщества, сообщил портал "Строительный Петербург".

В этот раз организаторы сделали акцент на экономической стороне владения объектами недвижимости. Речь шла о реальной стоимости активов, возможных доходах и убытках, а также обременениях, с которыми сталкивается бизнес. В 2026 году ключевой формулировкой конфренеции стала "Объект недвижимости как актив".

Как пояснила руководитель центра профессионального развития IT‑компании "КАДИС", организатор конференции Наталья Кузнецова, мероприятие ориентировано именно на бизнес‑сообщество и вопросы деловой недвижимости. В центре внимания — склады, производственные комплексы, сельхозземли, участки под массовую застройку, а не частное жильё, причем квартиры, дачи или гаражи в повестку не входят.

Одной из самых дискуссионных тем стала работа Градостроительной комиссии Санкт‑Петербурга и её влияние на реализацию строительных проектов. По сути, комиссия выполняет роль арбитра между государством и застройщиками.

Начальник юридического управления Комитета по строительству Валентина Болтовская уточнила статус и принципы работы комиссии: это коллегиальный совещательный орган, который не создаёт нормы, но даёт рекомендации, ориентируясь на баланс интересов — жителей, перспективного развития города и конкретных проектов застройщиков.

При этом в условиях частых изменений законодательства комиссия фактически выступает оперативным толкователем норм. Все её выводы опираются на действующую градостроительную документацию: генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы проектирования и материалы по планировке территорий. Комиссия сопоставляет эти требования с намерениями застройщиков и формулирует практические рекомендации.

Для бизнеса особенно ценно понять, соответствует ли проект текущему регулированию, для этого достаточно обратиться в комиссию. Таким образом, Градостроительная комиссия становится для девелоперов понятным и рабочим инструментом, который помогает ориентироваться в сложной и быстро меняющейся правовой среде.

Ранее мы сообщали, что лидеры сферы строительства Петербурга обсудили ключевые вопросы отрасли.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"