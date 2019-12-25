В Петербурге пройдет конференция для владельцев автосервисов: эксперты обсудят развитие бизнеса

В Санкт-Петербурге 14 ноября 2026 года состоится деловая конференция (НЕ) КОНФА NS "ЗАРЯДИ БИЗНЕС. ЗАРЯДИСЬ САМ".

Мероприятие объединит более 200 владельцев и руководителей автосервисов, предпринимателей и специалистов по управлению компаниями. Участники обсудят, как развивать бизнес в условиях меняющегося рынка, находить новые точки роста и выстраивать эффективные команды.

Конференция пройдет во второй раз. В этом году организаторы решили уделить особое внимание стратегическому управлению, масштабированию компаний, маркетингу и личному бренду предпринимателя. Главная идея встречи — помочь собственникам выйти за рамки повседневных операционных задач и сосредоточиться на долгосрочном развитии.

По словам основателя межрегиональной сети автосервисов NS Service и создателя проекта Алексея Рудяева, предприниматели часто оказываются в режиме постоянного решения срочных вопросов. Однако, считает он, руководителям важно регулярно оценивать перспективы компании и определять, какой они хотят видеть ее через пять или десять лет.

В условиях неопределенности большинство предпринимателей сегодня находится в режиме постоянного решения текущих задач - "тушения пожаров", которые не позволяют поднять голову и посмотреть дальше ближайшего месяца. Но операционные вопросы будут всегда. Поэтому собственнику важно периодически выходить из этого режима и задавать себе другие вопросы: каким он хочет видеть свой бизнес через пять или десять лет, какое место компания должна занимать на рынке и что для этого необходимо начать менять уже сегодня. Алексей Рудяев, основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS

В программе заявлены выступления бизнес-тренера Владимира Якубы, серийного предпринимателя и инвестора Евгения Черных, советника собственников крупных российских компаний Руслана Ступникова и основателя агентства личного брендинга IMARIA.PRO Марии И. Эксперты затронут вопросы лидерства, командной работы, устойчивости бизнеса и маркетинговых инструментов, которые могут быть востребованы в 2027 году.

Отдельное выступление посвятят влиянию репутации владельца компании на ее развитие. Также участники смогут обсудить практические вопросы с коллегами и представителями компаний, работающих в автомобильной отрасли.

Модератором конференции выступит Евгений Дуко, телеведущий "Россия 1" и "Москва 24", модератор деловых форумов, саммитов и отраслевых мероприятий.

Важной частью конференции станет нетворкинг. Среди партнеров мероприятия — ВТБ, Т-Лизинг, "Аларм-Моторс", "Автопортрет", Good Year, MARSHALL и другие организации. Всего к проекту присоединились более 20 партнеров.

Организаторы рассчитывают, что конференция станет не только площадкой для обмена опытом, но и возможностью для предпринимателей найти новые деловые контакты и инструменты развития своих компаний.

Дата: 14 ноября 2026 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Loft Hall

Организатор: NS Service

Официальный сайт: www.nsconf.ru

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