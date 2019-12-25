В ГД предложили закрепить в законе понятие "молодой предприниматель"

Мария Воропаева рассказала о необходимости повышения порога соискателям для получения гранта.

В России предложили закрепить в федеральном законодательстве понятие "молодой предприниматель", а также повысить возрастной порог для получения гранта на создание или развитие бизнеса с 25 до 35 лет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева. Парламентарий из нижней палаты представляет партию ЛДПР. Политик уточнила, что нововведение позволяет властям сформировать единый правовой подход к поддержке молодых дельцов, а также обеспечивает адресное предоставление мер государственной и муниципальной поддержки населению.

Это касается льготного финансирования, грантов, образовательных программ и помощи в запуске бизнеса. Это существенно расширит возможности для получения гранта на создание или развитие собственного дела. В настоящее время такой грант является основной федеральной мерой государственной поддержки. Мария Воропаева, депутат ГД РФ

В настоящее время для получения гранта на создание или развитие бизнеса молодой предприниматель должен быть не старше 25 лет. Законодатель предложила повысить этот возрастной порог до 35 лет для тех, кто впервые зарегистрировал ИП или учредил юридическое лицо. Дополнительно политический деятель видит необходимость отменить требование о софинансировании гранта собственными денежными средствами. Сейчас предприниматель должен вложить не менее 25 процентов от общей стоимости проекта. По мнению депутата, этот момент затрудняет получение поддержки для тех, кто впервые открывает свое дело.

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Фото: Piter.tv