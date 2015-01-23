Воропаева бьет тревогу: детей вербуют в преступники онлайн

Первый заместитель руководителя ЦА ЛДПР, руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР Мария Воропаева обратила внимание на опасную тенденцию — участились случаи вовлечения подростков в противоправные действия через интернет.

Депутат обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой о проведении информационной работы в школах с детьми и их родителями на тему мошенников.

Предлагаем разработать методические рекомендации и памятки для школьников и их родителей, провести классные часы о кибербезопасности и включить во все материалы информацию об уголовной ответственности за сдачу аккаунтов "в аренду". Активисты ЛДПР готовы принять в этой работе самое активное участие, проводить в школах мероприятия и распространять информацию об опасности мошеннических действий, — заявила Воропаева.

Как сообщила Воропаева, злоумышленники используют новые методы воздействия на несовершеннолетних. Под видом сотрудников правоохранительных структур они вовлекают подростков в якобы "секретные операции", применяя различные методы давления — от запугивания до обещаний быстрого заработка. Результатом такого обмана становятся не только украденные средства с банковских счетов родителей, но и вовлечение детей в серьезные преступления, включая поджоги и диверсии.

Особую тревогу, по словам депутата, вызывает распространение схемы так называемой "аренды" подростковых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. За небольшую плату дети передают злоумышленникам доступ к своим профилям, которые затем используются для мошеннических операций, фишинговых атак и других киберпреступлений. При этом сами несовершеннолетние, не осознавая последствий, могут быть привлечены к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы.

Инициативу Воропаевой поддержала политконсультант, медиатехнолог, член исполнительного совета РАСО Алена Август. Она подчеркнула, что теперь нужно продумать эффективный механизм ее реализации.

Инициатива Воропаевой своевременна, но важно продумать еще и то, как будет вестись информационная работа. Отрабатывать умения на практике, а не зачитывать с листочка непонятные иногда учителю слова. Приводить в школы экспертов, которые действительно владеют предметом. Идея ЛДПР — правильная, и очень важно превратить ее в качественную работу, — заключила Август.

Общественный деятель, ведущий аналитик Центра региональных политических исследований Анна Дольская заметила, что предложение Воропаевой в адрес Минпросвещения носит социально ориентированный характер.

Инициатива Воропаевой затрагивает крайне актуальную проблему цифровой безопасности подростков. Она имеет важную социальную направленность. Важно при этом, чтобы реализация идеи не ограничилась разовыми "классными часами", а стала частью системной программы цифровой грамотности школьников, — резюмировала Дольская.

Отметим, что по данным за первое полугодие 2025 года, количество ежедневных мошеннических атак на детей и подростков в России увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим полугодием. Если во второй половине 2024 года фиксировалось в среднем 1430 таких случаев в сутки, то в 2025 году этот показатель достиг 2140.

Фото: Из личного архива Марии Воропаевой