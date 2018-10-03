Доля отечественного ПО в транспорте вырастет до 90-95% к 2036 году: мнение экспертов

Задача повышения доли отечественного ПО на транспорте до 90-95% к 2036 году совершено логична, но ее реализуемость может оказаться под сомнением из-за того, что к этому времени иные отечественные разработчики транспортного ПО могут стать зарубежными. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Релокацию бизнеса как решение в условиях осложняющегося доступа к сети и ресурсам разработчиков рассматривают многие компании, занимающиеся созданием ПО, отметчают телеграмеры.

Очень хочется надеяться что баланс в этой системе будет найден до того, как придется решать вопрос с нехваткой отечественных разработчиков ПО для примерно всех отраслей. Telegram-канал "Мейстер"

