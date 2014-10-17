В Мандрогах соберут рекордно длинную гирлянду из баранок

Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на развитие программ адаптивного спорта для детей и подростков с особенностями здоровья.

В деревне Мандроги Ленинградской области стартовала благотворительная акция "Русские традиции делать добро", организованная совместно с фондом "Мантера". Об этом пишет "Петербургский дневник".

В рамках акции, которая продлится до 30 сентября, все желающие смогут внести свой вклад в создание самой длинной гирлянды из баранок – рекорда России. Для этого гостям комплекса предлагается приобрести баранку, которая станет частью общей композиции.

Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на развитие программ адаптивного спорта для детей и подростков с особенностями здоровья. Как отмечают организаторы, акция проходит в течение всего сезона речной навигации, когда Мандроги посещают тысячи туристов из России и других стран.

По словам руководителя туристического комплекса Марины Ропалец, главная цель – дать каждому возможность почувствовать себя частью большого доброго дела и показать, что даже небольшой вклад может изменить чью-то жизнь к лучшему.

Собранные средства поступят в фонд "Мантера" и будут направлены на поддержку центров адаптивного спорта и туризма, где реализуются программы реабилитации для детей с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями.

Ранее мы сообщили о том, что забег "Бегом с Дневником" собрал более 3 тыс. участников.

Фото: предоставленно организаторами