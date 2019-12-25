В результате укусов ядовитых змей в Ленобласти есть погибшие

Бригады скорой помощи в Ленинградской области все чаще стали выезжать на вызовы по поводу укусов ядовитых змей. По данным ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи", уже есть и летальные исходы.

Помните, что змеи не нападают первыми: они кусают только в случае самозащиты. В высокой траве, лесу, на болотистой местности и во время работы на дачном участке рекомендуется носить высокую обувь. Если нужно взять в руки корягу, камень или пень, осмотрите их – змея может прятаться там. Не ставьте палатки и не раскладывайте вещи без предварительного осмотра местности. При встрече с гадюкой стоит замереть, не машите ногами и руками, не пытайтесь прогнать, поймать или убить ее. Медленно отойдите назад, и змея уползет сама.

Если змея укусила, постарайтесь сохранять спокойствие. Паника ускоряет сердцебиение, и яд будет быстрее распространяться по организму. Снимите кольца, браслеты и часы – они сдавливают пальцы и конечности при отеке.

Важно обеспечить полную неподвижность укушенной конечности. Пострадавшему нужно двигаться как можно меньше. Обработайте место укуса антисептиком или чистой водой. Примите антигистаминные, если нет непереносимости. Пейте как можно больше воды, чтобы снизить концентрацию яда. Оперативно вызовите скорую помощь или самостоятельно обратитесь в ближайший приемный покой. Пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"

