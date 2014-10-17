В Приморском парке Победы в июне представят фотопроект "Какой ты красивый. Сказочная история"

Участниками фотопроекта стали более 30 детей с особенностями развития.

С 1 июня по 1 июля в Приморском парке Победы откроется всероссийский благотворительный фотопроект "Какой ты красивый. Сказочная история".

Каждый ребёнок мечтает стать героем увлекательного путешествия, побывать в волшебных мирах, примерив на себя роль рыцаря или принцессы. Для ребят с особенностями развития эта мечта невероятно дорога. Всероссийский фотопроект "Какой ты красивый. Сказочная история" осуществил заветные желания 31 ребенка, превратив фантазию в реальность.

Второй год подряд масштабный всероссийский инклюзивный проект собирает детей со всех уголков страны. Каждый из детей примерил образ сказочного персонажа и вписал свое имя в историю любимых с детства сюжетов. Здесь можно встретить Герду с алой розой, Алёнушку, Царевну-лягушку, Принца, Золушку и даже Карлсона.

Детские мечты осуществляли фотографы из Петербурга, Москвы, Перми, Казани, Краснодара и других городов.

В экспозиции представлены не только яркие портреты, но и трогательные истории семей, которые верят в силу доброты, поддержки и взаимопомощи.

Организатором фотопроекта является международный культурный альянс СОЛТАНОВА. Посмотреть работы можно бесплатно в Приморском парке Победы с 1 июня по 1 июля. Торжественное открытие запланировано на 6 июня.

Также вы можете посмотреть наш сюжет о прошлогодней выставке "Какой ты красивый".

Фото: международный культурный альянс СОЛТАНОВА