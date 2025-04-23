Юный петербуржец получил разрыв селезенки после игры в футбол

В целом праздничные дни оказались сложными для врачей.

Для сотрудников Педиатрического университета в Петербурге праздничные дни выдались напряженными. Об этом сообщили в вузе 12 мая.

К примеру, 9 мая в Выборгском районе подросток получил удар кулаком в живот от соперника во время футбольного матча. Он был экстренно госпитализирован. Обследование выявило разрыв селезенки. Тогда ребенка перевели в отделение анестезиологии и реанимации для динамического наблюдения и подготовки к возможному лечению.

На следующий день девочка пострадала в результате неосторожного обращения с блендером. Ее палец попал во включенный электроприбор. У пострадавшей зафиксировали множественные резаные раны дистальной фаланги указательного пальца.

Еще несколько детей пострадали после падений с высоты. Вечером 9 мая в Выборгском районе школьник упал со шведской стенки, приземлившись на правую руку. Рентгенография выявила закрытый перелом обеих костей правого предплечья в нижней трети со смещением. В поселке Лисино в Ленинградской области дошкольница свалилась с плеч знакомого. Пациентку тоже доставили во второе хирургическое отделение.

