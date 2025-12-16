Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026

Главными претендентами на победу в Чемпионате мира по футболу стали сборные Испании, Франции и Англии. Такой прогноз выдал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Наибольшая вероятность одержать победу на предстоящем турнире, по мнению суперкомпьютера, у национальной команды Испании — 16,1%. Второе место у Франции (13%) и третье — у англичан (11,2%).

Также в списке отмечены Аргентина (10,4%), Португалия (7%), Бразилия (6,6%), Германия (5,1%), Нидерланды (3,6%), Норвегия (3,5%) и Бельгия (2,4%).

Чемпионат мира пройдет с 11 по 19 июня, его впервые проведут в трех странах — США, Канаде и Мексике. В финальном турнире будут участвовать 48 сборных.

Российскую сборную отстранили от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, поэтому она не участвовала в отборе на ЧМ-26.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп ожидает команду Ирана на ЧМ по футболу, у которой запланирован ряд матчей на американской территории.

