Луис Энрике не планирует покидать "Зенит" до ЧМ-2026

Полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии по футболу Луис Энрике не планирует покидать "Зенит" до чемпионата мира-2026. Об этом сообщает агентство RTI Esporte.

По информации источника, 25-летним игроком интересуется "Фламенго". Несмотря на активный интерес и предварительные переговоры, Луис Энрике готов детально рассмотреть предложение только после ЧМ-2026. Футболист сосредоточен на том, чтобы закрепить за собой место в составе сборной Бразилии. После турнира он встретится со своим окружением, чтобы определить свое будущее.

Напомним, Луис Энрике играет в "Зените" с 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца 2028 года.

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)