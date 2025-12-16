Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Любови Кунаковой

Народная артистка России, звезда Мариинского театра, балетмейстер-репетитор ушла из жизни на 75-м году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам народной артистки России, балерины, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой, которая скончалась 30 мая.

Санкт‑Петербург и российская культура понесли большую утрату. Любовь Кунакова продолжила высокие традиции служения великому русскому балету. Одна из звезд Мариинского (Кировского) театра, она с блеском и проникновенностью исполняла главные партии классического репертуара. Её выступления дарили радость и вдохновение, были эталоном петербургского балета. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов также подчеркнул, что Кунакова была глубоко преданным искусству человеком, талантливым балетмейстером и педагогом, воспитавшим многих известных балерин. Она представляла российскую культуру за рубежом, перенося классические постановки Мариинского театра на прославленные мировые сцены. Память о Любови Кунаковой сохранится в истории города и балетного искусства.

