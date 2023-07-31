"Дело в возрасте". Умерла писательница Зоя Богуславская

Российская писательница Зоя Богуславская скончалась на 103-м году жизни. Соответствующей информацией с общественностью поделились представители центра поэта. Отмечается, что у деятеля культуры и искусств не было никаких продолжительных болезней. Причиной смерти женщины считается преклонный возраст. Позже представители сообщал о дате и месте прощания.

Зои Борисовны не стало сегодня ночью. Она не болела, дело в возрасте. источник информационного агентства "ТАСС"

Напомним, что Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в российской столице. С детства она увлекалась театром. В 1948 году молодая девушка окончила театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1952-м — аспирантуру Института истории искусств Академии наук Советского Союза. Далее она работала редактором в издательстве "Советский писатель" и в Шестом творческом объединении писателей и киноработников киностудии "Мосфильм", а также преподавала в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. В то время писательница была известна также в качестве театрального и кинокритика. В 1967-м году она дебютировала в литературе с повестью "И завтра". В числе произведений указан цикл эссе "Невымышленные рассказы", трилогия "Посредники", повести "Близкие", "Окнами на юг", художественно-публицистическая книга "Американки". В декабре 2025 года Зоя Богуславская стала лауреатом премии "Большая книга" за свои мемуары "Халатная жизнь".

С 1964 года она стала женой Андрея Вознесенского. Супруги прожили друг с другом вместе 46 лет, до момента смерти поэта в 2010 году.

Фото: Piter.tv