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Съезд с ЗСД на Скандинавское шоссе перекроют в ночь на 4 июня
Сегодня, 16:59
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Съезд с ЗСД на Скандинавское шоссе перекроют в ночь на 4 июня

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Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать свой маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу. 

В ночь со среды на четверг дорожные службы проведут работы, из-за которых будет полностью перекрыт съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) в сторону Скандинавского шоссе. Как сообщили в пресс-службе магистрали, ограничение движения начнётся в 23:00 3 июня и продлится до 04:00 4 июня.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать свой маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу. 

Водителей также призывают к повышенной внимательности и осторожности при проезде зоны проведения работ.

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Фото: Piter.TV

Теги: зсд, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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