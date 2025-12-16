Съезд с ЗСД на Скандинавское шоссе перекроют в ночь на 4 июня

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать свой маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

В ночь со среды на четверг дорожные службы проведут работы, из-за которых будет полностью перекрыт съезд с Западного скоростного диаметра (ЗСД) в сторону Скандинавского шоссе. Как сообщили в пресс-службе магистрали, ограничение движения начнётся в 23:00 3 июня и продлится до 04:00 4 июня.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать свой маршрут и закладывать дополнительное время на дорогу.

Водителей также призывают к повышенной внимательности и осторожности при проезде зоны проведения работ.

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Фото: Piter.TV