В результате атаки БПЛА на Петербург пострадали четверо

Их состояние оценили как стабильное.

В Петербурге ликвидированы техногенные последствия утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру Северной столицы. Состояние четверых пострадавших оценили как стабильное, им оказана необходимая помощь, сообщил 3 июня губернатор Александр Беглов.

Деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие координирует Оперативный штаб. Сегодня над Петербургом и Ленинградской областью сбили свыше 60 беспилотников. В Лужском районе в результате падения обломков четыре частных дома получили незначительные повреждения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге из-за загрязнения воздуха посоветовали не выходить на улицу. При длительном нахождении вне помещений даже у здоровых людей возможны раздражение горла и затрудненное дыхание.

Фото: Piter.TV