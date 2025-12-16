В Петербурге из-за загрязнения воздуха посоветовали не выходить на улицу

Вредные вещества в воздухе Петербурга могут вызвать проблемы с дыханием у здоровых людей.

В среду, 3 июня, в Санкт-Петербурге сложилась тревожная экологическая обстановка. По данным погодного сервиса AccuWeather, уровень загрязнения воздуха в городе достиг отметки "вредный". Метеорологи объясняют, что в воздухе содержится высокая концентрация мельчайших частиц PM2.5. Попадая в легкие и кровеносную систему, они могут вызывать кашель, одышку и обострение хронических заболеваний. В зоне риска — люди с повышенной чувствительностью.

Жителям и гостям Северной столицы рекомендовано ограничить время пребывания на улице. При длительном нахождении вне помещений даже у здоровых людей возможно раздражение горла и затрудненное дыхание.

Загрязнение воздуха — не единственная проблема, с которой столкнулся город в этот день. Рано утром жители сообщали о звуках взрывов и пролетающих беспилотников в районе Финского залива. Губернатор Александр Беглов подтвердил информацию об атаке украинских БПЛА. По его словам, несколько человек пострадали, но погибших удалось избежать. Повреждения получили объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, а также четыре жилых дома. В городе начал работу оперативный штаб.

Атака беспилотников привела к сбоям в работе аэропорта Пулково. На несколько часов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на утро 3 июня задержка более чем на два часа коснулась 36 рейсов. Еще 5 бортов были отправлены на запасные аэродромы. К настоящему моменту ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме. Синоптики прогнозируют сохранение плохого качества воздуха в ближайшие дни.

При этом в Северной столице установится тепло: днем воздух прогреется до +17 градусов.

Фото: Piter.TV