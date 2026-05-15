В Петербурге 16 мая воздух прогреется до +17 градусов

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде в Северной столице 16 мая.
Днем в субботу воздух прогреется до +17 градусов, а ночью похолодает до +11 градусов. Утром облака плотно закроют небо, ближе к вечеру начнутся небольшие дожди. Подует легкий северный ветер, позже он сменит свое направление на южное и усилится до умеренного. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Синоптик Михаил Леус подтвердил информацию: на город выйдет северная периферия циклона, поднимающегося в центральные области Европейской России.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласть завтра придут дожди и грозы. А ночью в отдельных районах ожидается туман.
