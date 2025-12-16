В России создали инструмент для оценки киберзащиты глазами хакера

Positive Technologies разработала алгоритм для глав федеральных органов власти. Он позволяет находить слабые звенья в цепочках поставок и оценивать защищённость критически важных процессов.

Российская компания Positive Technologies разработала инструмент для руководителей федеральных органов исполнительной власти и их команд, который позволяет смотреть на критическую инфраструктуру "глазами хакера". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Новинку представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Под "взглядом хакера" в компании понимают определение слабых звеньев в цепочках поставок холдингов, а также оценку защищённости критически важных бизнес-процессов на основе результатов кибериспытаний.

Управляющий директор Positive Technologies Дмитрий Серебрянников пояснил, что руководителю федерального органа, главе региона или руководителю цифровой трансформации необходима понятная картина: где они находятся сейчас, какие организации наиболее уязвимы, какие меры уже дали эффект и что нужно делать дальше. В компании также подчеркнули, что для устойчивости страны важно видеть всю отрасль целиком, включая технологические цепочки, головные компании и подрядчиков. При этом в Positive Technologies признают, что в настоящее время киберзащита чаще строится на уровне отдельных компаний, ведомств или объектов инфраструктуры.э

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Фото: Piter.tv