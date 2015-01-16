В МИД России обвинил Гаагу во лжи из-за оголтелой русофобии.

Власти Нидерландов, обвинившие ранее Москву в причастности к деятельности хакеров на территории европейской страны, не представили никаких доказательств мировому сообществу или российскому руководству. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 1 июля сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны заметила, что речь идет об очередном приступе оголтелой русофобии в Амстердаме.

Есть ли какие-то доказательства? Было ли что-то предъявлено в виде фактов, спросите вы? Конечно нет, отвечу я... Так называемая пострадавшая сторона не направляла в адрес России никаких запросов, в том числе по линии Глобального межправительственного реестра контактных пунктов для проведения объективного расследования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили, что перед Гаагой в настоящее время стоит задача сфабриковать очередной нелепый повод для запугивания европейского населения мнимой российской угрозой. Для этого Нидерланды не скупятся на лживые обвинения в адрес России.

Захарова призвала Британию увеличивать число членов ЛГБТ* в органах власти (* - движение ЛГБТ признано на российской территории экстремистским, его деятельность запрещена в нашей стране).

Фото и видео: МИД России