В МИД России пошутили над причиной гордости Кира Стармера.

В Москве иронично поздравили парламент Великобритании с тем, что он, согласно заявлению местного премьер-министра Кира Стармера, стал мировым лидером по числу представителей сексуальных меньшинств (* - движение ЛГБТ признано на российской территории экстремистским, его деятельность запрещена в нашей стране). Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии журналистам из "Комсомольской правды" уточнила, что законодатели из Соединенного королевства могут не останавливаться на достигнутом. Ранее Кир Стармер ранее выразил гордость и за-за того, что британский парламент является самым гомосексуальным* в мире. Он подчеркнул, что никто больше не преуспел в этом вопросе сильнее, чем Лондон.

Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пошутила о том, что не хуже дела обстоят в правительстве Британии, а именно - в Форин-офисе, исходя из результатов работы из сотрудников. Она пожелала, чтобы новая команда чиновников с Даунинг-стрит ставила перед собой не менее амбициозные задачи.

Захарова: в ЕС "исключительностью" пришли к ситуации цугцванга.

Фото: МИД Россиии