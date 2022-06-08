Захарова: в ЕС "исключительностью" пришли к ситуации цугцванга

В МИД РФ обвинили фон дер Ляйен в феодализме из-за скандала с кондиционером.

Политические элиты, находящиеся у власти в Европейском союзе, просто заигрались в свою "исключительность", поэтому пришли к ситуации некого цугцванга. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны оценила публикацию западного издания Politico, в котором иностранцы уведомили о том, что в штаб-квартире Еврокомиссии отключили систему кондиционирования из-за жары. Вместе с тем, по данным издания, на верхних этажах 13-этажного здания, где находится сейчас кабинеты главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров, кондиционеры продолжают свою работу по-прежнему.

Для них это нормально, чтобы оно там сидело, где-нибудь на троне, и считало себя исключительным. А его бы опахалами со всех сторон обдувало, причем делалось бы это как раз-таки людьми, не похожими на главное это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо восседающее, оно исключительное. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уточнили, что в ЕК исторически укоренилось такое неравенство, бесконечная сегрегация людей, деление на рабов и хозяев, на тех, кому положено все и, самое главное, тех кому не положено ничего, но при этом политики хотят казаться гражданам и всему миру цивилизованными, теми, кто пришел к выводу о том, что у каждого человека на планете есть свои права, обязанности и свободы.

Захарова – о ссоре Польши и Украины: это даже не переобувание в воздухе.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik