В МИД России оценили слова Владислава Косиняк-Камыша о неонацистской направленности киевского режима.

В Москве прокомментировали ссору Варшавы и Киева. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что страна играла для ВСУ колоссальную роль, так как через ее территорию на Украину шли поставки боевиков, проводилось обучение солдат, велось обмундирование, лечение, профессиональная подготовка личного состава, проходили все виды поставок необходимой информации, также Польша отмечалась политической и финансовой поддержкой Украины.

Конечно, поддержка с точки зрения поставок вооружений, а затем Польша стала одной из центральных стран ЕС и НАТО на ниве именно милитаризации Украины Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что накануне польский министр по обороне Владислав Косиняк-Камыш говорил о том, что киевский режим не сможет вступить в Европейский союз, восхваляя военных преступников и неонацистов. Российский дипломат напомнила, что долгие годы Варшава всячески поддерживала националистический киевский режим и русофобию на украинской земле.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik