Пристегнутый к колыбели труп младенца нашли в Дагестане

Причина смерти ребенка устанавливается.

Происшествие произошло в одном из домов в Хасавюрте. В комнате обнаружили тело младенца, привязанного к кроватке ремнями-лентами, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Республике Дагестан.

По предварительной версии, младенца нашли без признаков жизни в детской колыбели, где он был зафиксирован ремнями. Предварительной причиной смерти названа механическая асфиксия — удушение, вызванное внешним воздействием на дыхательные пути.

Следователями провели осмотр места происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для проверки всех обстоятельств трагедии. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти ребенка. По факту случившегося организована процессуальная проверка.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)