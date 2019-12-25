Пристегнутый к колыбели труп младенца нашли в Дагестане

Происшествие произошло в одном из домов в Хасавюрте. В комнате обнаружили тело младенца, привязанного к кроватке ремнями-лентами, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Республике Дагестан.
По предварительной версии, младенца нашли без признаков жизни в детской колыбели, где он был зафиксирован ремнями. Предварительной причиной смерти названа механическая асфиксия — удушение, вызванное внешним воздействием на дыхательные пути.
Следователями провели осмотр места происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для проверки всех обстоятельств трагедии. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти ребенка. По факту случившегося организована процессуальная проверка.
Ранее мы сообщали, чтено в Петербурге мёртвого младца нашли в захламлённой квартире.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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