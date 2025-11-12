Абитуриенты подали 1,6 млн заявлений в вузы Петербурга

В Петербурге работают 67 вузов, в которых учатся более 365 тыс. студентов.

Петербургские вузы побили рекорд по числу заявлений от абитуриентов. За время приёмной кампании 2026 года будущие студенты подали более 1,6 млн заявлений — на 60% больше, чем в прошлом году. В 2025 году вузы города впервые получили больше миллиона заявлений, теперь показатель вырос ещё на несколько сотен тысяч.

Губернатор Александр Беглов связал рост с высоким авторитетом петербургского образования и привлекательностью города. Абитуриенты обращали внимание не только на вузы, но и на перспективы работы, качество жизни, транспорт и медицину.

Основная волна зачислений прошла 7 августа. Проходные баллы выросли во всех вузах — от медицинских до технических. Председатель Комитета по науке Андрей Максимов отметил, что среди школьников стало популярно сдавать физику, и в вузы поступают мотивированные ребята. Средний балл ЕГЭ у зачисленных на бюджет достиг 81,2.

Самый высокий спрос — на медицинские, педагогические и технические специальности, а также на направления в IT-сфере. По целевым квотам зачислили более 3,1 тыс. человек. Приём на целевое обучение третий год проходит через платформу "Работа в России", синхронизированную с "Госуслугами".

Более 3,4 тыс. участников СВО и их детей поступили по президентской квоте. Свыше 2,3 тыс. победителей олимпиад зачислены по льготам.

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Фото: Piter.TV